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Російські бойові літаки використовуватимуть військові бази Єгипту

Російські бойові літаки використовуватимуть військові бази Єгипту

Київ • УНН

 • 16966 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Росія схвалила проект угоди з Єгиптом, відповідно до якого російські військові літаки використовуватимуть єгипетські військові бази. Це дозволить Москві збільшити свій військовий вплив у Середземноморському регіоні, передає УНН з посиланням на AP.

Угода між Єгиптом й РФ, яка дозволить військовим літакам кожної з країн користуватися повітряними базами іншої, матиме п’ятирічний термін і може бути продовжена за домовленістю, повідомляє видання.

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Зазначається, що для єгипетської сторони така угода є важливою, тому що уряд президента Абдель Фаттаха аль-Сісі розширює військові зв'язки з Росією і вже підписав угоди про закупівлю російських реактивних літаків, вертольотів та іншої зброї.

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