Російські бойові літаки використовуватимуть військові бази Єгипту

Угода між Єгиптом й РФ, яка дозволить військовим літакам кожної з країн користуватися повітряними базами іншої, матиме п’ятирічний термін і може бути продовжена за домовленістю, повідомляє видання.

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Зазначається, що для єгипетської сторони така угода є важливою, тому що уряд президента Абдель Фаттаха аль-Сісі розширює військові зв'язки з Росією і вже підписав угоди про закупівлю російських реактивних літаків, вертольотів та іншої зброї.