Соцопрос: россияне поддерживают аннексию Крыма, но против финансовых преференций полуострову

"В том, что воссоединение Крыма с Россией принесло стране только пользу, уверены 78% опрошенных. Надо отметить, что их количество также выросло по сравнению с прошлым годом: в 2016-м так считали 60% ", - пишет издание.

13% респондентов уверены, что этот шаг принес негативные последствия.

Также 89% участников опроса считают, что воссоединение с Россией пошло на пользу жителям Крыма. 5% опрошенных считают этот факт "вредным" для полуострова, а еще 6% затруднились ответить.

Отмечают, что граждане России не согласны с тем, что Крыму и Севастополю сейчас необходимы финансовые преференции. Только 10% респондентов заявили, что эти регионы должны получать больше средств из федерального бюджета. Большинство опрошенных - 84% - уверены, что деньги должны выделяться на равных с другими субъектами РФ. Нашлись и 3% респондентов, которые заметили, что в финансировании Севастополя и Крыма нет необходимости.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Также, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что с начала аннексии Россией украинского Крыма около 20 тыс крымских татар покинули полуостров.