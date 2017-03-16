Соцопитування: росіяни підтримують анексію Криму, але проти фінансових преференцій півострову
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Згідно з даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 78% росіян вважають, що анексія Криму Росією принесла тільки користь для країни. Про це пише газета “Известия”, передає УНН.
“У тому, що возз’єднання Криму з Росією принесло країні тільки користь, впевнені 78% опитаних. Треба відзначити, що їх кількість також зросла в порівнянні з минулим роком: в 2016-му так вважали 60%,” — пише видання.
13% респондентів впевнені, що цей крок приніс негативні наслідки.
Також 89% учасників опитування вважають, що возз’єднання з Росією пішло на користь жителям Криму. 5% опитаних вважають цей факт “шкідливим” для півострова, а ще 6% не змогли відповісти.
Зазначають, що громадяни Росії не згодні з тим, що Криму і Севастополю зараз необхідні фінансові преференції. Тільки 10% респондентів заявили, що ці регіони повинні отримувати більше коштів з федерального бюджету. Більшість опитаних — 84% — упевнені, що гроші повинні виділятися на рівних з іншими суб’єктами РФ. Знайшлися і 3% респондентів, які помітили, що у фінансуванні Севастополя і Криму немає необхідності.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.
Також, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що з початку анексії Росією українського Криму близько 20 тисяч кримських татар покинули півострів.