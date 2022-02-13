Российская спортсменка будет давать показания в рассмотрении дела о допинге

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Фигуристка Камила Валиева даст показания на видео во время апелляционного слушания, на котором будет решено, сможет ли 15-летняя российская звезда все еще участвовать на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на дело о допинге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.