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Российская спортсменка будет давать показания в рассмотрении дела о допинге

Российская спортсменка будет давать показания в рассмотрении дела о допинге

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Фигуристка Камила Валиева даст показания на видео во время апелляционного слушания, на котором будет решено, сможет ли 15-летняя российская звезда все еще участвовать на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на дело о допинге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Генеральный директор Спортивного арбитражного суда Матье Риб заявил, что Валиева должна выступить на видео с коллегией по делу, которая вызвала хаос в спортивных соревнованиях на Олимпиаде.

Цитата

"Спортсменка будет онлайн, и она даст показания", - сказал Риб. "Мы предполагаем, что она будет говорить по-русски, но у нас есть переводчик".

Трое судей CAS слушают аргументы на закрытом заседании в конференц-зале в отеле в Пекине. Адвокаты и официальные лица сторон подключаются к делу в городе-организаторе Зимних игр и из Швейцарии. Риб сказал, что свидетели и эксперты также будут привлечены.

Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев обжаловали решение российского антидопингового агентства отменить временный запрет и попробовать, чтобы Валиева могла принять участие в Олимпиаде.

Положительный тест Валиевой на запрещенный сердечный препарат был обнаружен в понедельник — после того, как она помогла россиянам одержать победу в командном зачете.

Риб сказал, что приговор, как ожидается, будет оглашен в Пекине в понедельник днем.

Валиева еще не общалась со СМИ после пресс-конференции после получения золота сборной россиян.

Напомним

Олимпиада-2022: подтверждено провал допинг-теста 15-летней российской фигуристкой.

Украинские Национальные Новости

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