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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Російська спортсменка даватиме свідчення в розгляді справи про допінг

Російська спортсменка даватиме свідчення в розгляді справи про допінг

Київ • УНН

 • 23717 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Фігуристка Каміла Валієва дасть свідчення на відео під час апеляційного слухання, на якому буде вирішено, чи зможе 15-річна російська зірка все ще брати участь на Олімпійських іграх в Пекіні, незважаючи на справу про допінг. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Генеральний директор Спортивного арбітражного суду Маттьє Ріб заявив, що Валієва має виступити на відео з колегією у справі, яка спричинила хаос у спортивних змаганнях на Олімпіаді.

Цитата

«Спортсменка буде онлайн, і вона дасть свідчення», – сказав Ріб. «Ми припускаємо, що вона буде говорити російською, але у нас є перекладач».

Троє суддів CAS слухають аргументи на закритому засіданні в конференц-залі в готелі в Пекіні. Адвокати та офіційні особи сторін підключаються до справи в місті-організаторі Зимових ігор і зі Швейцарії. Ріб сказав, що також будуть залучені свідки та експерти.

Міжнародний олімпійський комітет, Всесвітнє антидопінгове агентство та Міжнародний союз ковзанярів оскаржили рішення російського антидопінгового агентства скасувати тимчасову заборону та спробувати, щоб Валієва могла взяти участь в Олімпіаді.

Позитивний тест Валієвої на заборонений серцевий препарат був виявлений у понеділок — після того, як вона допомогла росіянам перемогти в командному заліку.

Ріб сказав, що вирок, як очікується, буде оголошено в Пекіні в понеділок вдень.

Валієва ще не спілкувалася зі ЗМІ після прес-конференції після отримання золота збірної росіян.

Нагадаємо

Олімпіада-2022: підтверджено провал допінг-тесту 15-річною російською фігуристкою.

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