Російська спортсменка даватиме свідчення в розгляді справи про допінг

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Фігуристка Каміла Валієва дасть свідчення на відео під час апеляційного слухання, на якому буде вирішено, чи зможе 15-річна російська зірка все ще брати участь на Олімпійських іграх в Пекіні, незважаючи на справу про допінг. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.