Российская авиация нанесла 77 тысяч ударов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала операции в Сирии совершили более 23 тысяч боевых вылетов и порядка 77 тысяч ударов. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской на VI Московской конференции по международной безопасности, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Всего с начала военной операции боевой авиацией ВКС РФ совершено более 23 тысяч вылетов и порядка 77 тысяч ударов”, — сказал С.Рудской.
Он также сообщил, что российские ВКС используют в Сирии около 80 беспилотных летательных аппаратов. По словам С.Рудского, это позволяет военнослужащим постоянно контролировать ситуацию на земле и в реальном времени получать данные об объектах боевиков.
Напомним, 20 апреля Министерство обороны РФ подтвердило гибель свого военного советника в Сирии.