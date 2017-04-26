Российская авиация нанесла 77 тысяч ударов в Сирии

“Всего с начала военной операции боевой авиацией ВКС РФ совершено более 23 тысяч вылетов и порядка 77 тысяч ударов”, — сказал С.Рудской.

Он также сообщил, что российские ВКС используют в Сирии около 80 беспилотных летательных аппаратов. По словам С.Рудского, это позволяет военнослужащим постоянно контролировать ситуацию на земле и в реальном времени получать данные об объектах боевиков.

Напомним, 20 апреля Министерство обороны РФ подтвердило гибель свого военного советника в Сирии.