Российская авиация нанесла 77 тысяч ударов в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31396 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98524 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150582 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114152 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115016 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111632 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103627 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106870 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152150 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Российская авиация нанесла 77 тысяч ударов в Сирии

Российская авиация нанесла 77 тысяч ударов в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала операции в Сирии совершили более 23 тысяч боевых вылетов и порядка 77 тысяч ударов. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской на VI Московской конференции по международной безопасности, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

 

 

“Всего с начала военной операции боевой авиацией ВКС РФ совершено более 23 тысяч вылетов и порядка 77 тысяч ударов”, — сказал С.Рудской.

Он также сообщил, что российские ВКС используют в Сирии около 80 беспилотных летательных аппаратов. По словам С.Рудского, это позволяет военнослужащим постоянно контролировать ситуацию на земле и в реальном времени получать данные об объектах боевиков.

Напомним, 20 апреля Министерство обороны РФ подтвердило гибель свого военного советника в Сирии.

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