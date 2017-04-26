Російська авіація завдала 77 тисяч ударів у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Повітряно-космічні сили (ПКС) Росії з початку операції в Сирії здійснили понад 23 тисячі бойових вильотів і близько 77 тисяч ударів. Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Сергій Рудской на VI Московській конференції з міжнародної безпеки, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Загалом від початку військової операції бойовою авіацією ПКС РФ здійснено більше 23 тисяч вильотів і близько 77 тисяч ударів”, — сказав С.Рудской.
Він також повідомив, що російські ПКС використовують у Сирії близько 80 безпілотних літальних апаратів. За словами С.Рудского, це дозволяє військовослужбовцям постійно контролювати ситуацію на землі і в реальному часі отримувати дані про об’єкти бойовиків.
Нагадаємо, 20 квітня Міністерство оборони РФ підтвердило загибель свого військового радника в Сирії.