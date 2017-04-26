Російська авіація завдала 77 тисяч ударів у Сирії

“Загалом від початку військової операції бойовою авіацією ПКС РФ здійснено більше 23 тисяч вильотів і близько 77 тисяч ударів”, — сказав С.Рудской.

Він також повідомив, що російські ПКС використовують у Сирії близько 80 безпілотних літальних апаратів. За словами С.Рудского, це дозволяє військовослужбовцям постійно контролювати ситуацію на землі і в реальному часі отримувати дані про об’єкти бойовиків.

Нагадаємо, 20 квітня Міністерство оборони РФ підтвердило загибель свого військового радника в Сирії.