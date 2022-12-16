Российская атака на Кривой Рог: погибла 64-летняя женщина и молодые супруги, под обломками до сих пор остается маленький мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российская атака на Кривой Рог оборвала три жизни - погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Цитата
"Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще остается их маленький сын", - написал Резниченко.
Детали
Он также добавил, что тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая.
"Семья просто жили в своем доме… Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь", - добавил Резниченко и показал фото дома после утреннего прилета вражеской ракеты.
Ранее
В результате ракетной атаки по Кривому Рогу на Днепропетровщине враг попал по объекту энергетической инфраструктуры и по жилому дому.