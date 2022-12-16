Російська атака на Кривий Ріг: загинула 64-річна жінка і молоде подружжя, під уламками досі залишається маленький хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російська атака на Кривий Ріг обірвала три життя - агинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син", - написав Резніченко.
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Він також додав, що тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей - всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка.
"Родини просто жили у своєму будинку… Росіяни заплатять за кожне скалічене життя", - додав Резніченко і показав фото будинку після ранкового прильоту ворожої ракети.
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Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу на Дніпропетровщині ворог влучив по об’єкту енергетичної інфраструктури та по житловому будинку.