Россиянин пытался вывезти старинную монету и оружие из Украины

Вчера в пункте пропуска “Бачевск” во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля “ГАЗель” украинской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал из Украины гражданин Российской Федерации, выявлено охотничий нож и старинную серебряную монету начала ХХ века.

Осматривая транспортное средство, пограничники среди личных вещей россиянина обнаружили охотничий нож и старинную серебряную монету “Один полтинник” 1924 года выпуска.

Сейчас обнаружены предметы изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Как сообщал УНН, более 39 тыс. Человек пересекли КПВВ в зоне АТО в сутки.