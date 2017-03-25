Россиянин пытался вывезти старинную монету и оружие из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В пункте пропуска "Бачевск" у россиянина пограничники обнаружили охотничий нож и старинную серебряную монету, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера в пункте пропуска “Бачевск” во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля “ГАЗель” украинской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал из Украины гражданин Российской Федерации, выявлено охотничий нож и старинную серебряную монету начала ХХ века.
Осматривая транспортное средство, пограничники среди личных вещей россиянина обнаружили охотничий нож и старинную серебряную монету “Один полтинник” 1924 года выпуска.
Сейчас обнаружены предметы изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
Как сообщал УНН, более 39 тыс. Человек пересекли КПВВ в зоне АТО в сутки.