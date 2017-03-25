Росіянин намагався вивезти старовинну монету та зброю з України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У пункті пропуску “Бачівськ” у росіянина прикордонники виявили мисливський ніж та старовинну срібну монету, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Учора в пункті пропуску “Бачівськ” під час проведення прикордонно-митного контролю автомобіля “ГАЗель” української реєстрації, на якому в якості пасажира виїжджав з України громадянин Російської Федерації, виявлено мисливський ніж та старовинну срібну монету початку ХХ століття.
Оглядаючи транспортний засіб, прикордонники серед особистих речей росіянина виявили мисливський ніж та старовинну срібну монету “Один полтинник” 1924 року випуску.
Наразі виявлені предмети вилучені працівниками митниці встановленим порядком. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.
Як повідомляв УНН, більше 39 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО за добу.