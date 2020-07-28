В Россию для сексуальной эксплуатации пытались переправить трех украинок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. На пограничном пункте "Гоптовка" задержали россиянина, который пытался переправить жительниц Харькова в Белгород, в РФ, для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Задержали гражданина Российской Федерации за незаконное перемещение через государственную границу Украины трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении россиянину о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Следственные действия проводились в ходе расследования уголовного производства по ч.2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Гражданину РФ грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
Как сообщал УНН, в центре Одессы задержали трех организаторов борделей в Приморском районе города, которые вовлекли в занятие проституцией пять женщин.