россияне ударили ракетой по Купянску, досталось личному авто сотрудника полиции

Цитата

«За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Ночью в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно С-300. К счастью без жертв и пострадавших. Разрушено личное авто сотрудника Нацполиции», - написал Синегубов.

Детали

По его словам, в течение суток в Купянске разрушениям от артиллерийских обстрелов подверглись жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.

«В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный жилой дом. В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности», - сообщил Синегубов.

Он отметил, что по данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.

Кроме того, он отметил, что сегодня есть большая угроза ракетных ударов по Харьковской области.

«Не игнорируйте воздушную тревогу, оставайтесь в укрытиях», - написал Синегубов.

Дополнение

Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области, 25 января утром российские войска ударили по Купянску.