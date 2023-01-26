росіяни вдарили ракетою по Куп'янську, дісталося особистому авто співробітника поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Російські окупанти минулої доби продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції», - написав Синєгубов.
Деталі
За його словами, протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.
«У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості», - повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Окрім того, він наголосив, що сьогодні є велика загроза ракетних ударів по Харківщині.
«Не ігноруйте повітряну тривогу, залишайтеся в укриттях», - написав Синєгубов.
Доповнення
Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини, 25 січня зранку російські війська вдарили по Куп'янську.