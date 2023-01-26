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росіяни вдарили ракетою по Куп'янську, дісталося особистому авто співробітника поліції

Київ • УНН

 • 811580 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Російські окупанти минулої доби продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

росіяни вдарили ракетою по Куп'янську, дісталося особистому авто співробітника поліції

Цитата

«Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вночі у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо С-300. На щастя без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції», - написав Синєгубов.

Деталі

За його словами, протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.

«У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості», - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Окрім того, він наголосив, що сьогодні є велика загроза ракетних ударів по Харківщині.

«Не ігноруйте повітряну тривогу, залишайтеся в укриттях», - написав Синєгубов.

Доповнення

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини, 25 січня зранку російські війська вдарили по Куп'янську.

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