Россияне в оккупированном Скадовском районе Херсонской области ввели жесткий комендантский час

Детали

По имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населённых пунктах разрешено только днем.

Добавим

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.