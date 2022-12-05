Генштаб: оккупанты за минувшие сутки обстреляли Украину более 85 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генштаб в ранней сводке сообщил, что российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Украину более 85 раз, передает УНН.
Детали
Начались 285 сутки русского широкомасштабного вторжения.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.
Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
Ситуация в регионах
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.
На Слобожанском направлении обстрелов из разнокалиберной артиллерии, со стороны противника, подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелка, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.
На Купянском и лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площадка в Луганской области и Ямполевка и Андреевка Донецкой области.
На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Железное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Весе, Красное.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области.
В Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсона.
Добавим
Военнослужащие Украины отразили российские атаки в районе 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины.