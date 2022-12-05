Росіяни в окупованому Скадовському районі на Херсонщині ввели жорстку комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що росіяни в окупованому Скадовському районі в Херсонській області ввели жорстку комендантську годину, передає УНН.
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За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень.
Додамо
Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.