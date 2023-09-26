россияне понимают, что Украина может уничтожить их корабли и поэтому атакуют дронами - спикер ВМС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сейчас враг держит подальше свою корабельную группировку из-за угрозы уничтожения. Поэтому наибольшую опасность для Украины сейчас представляет авиация, БПЛА и ракетное вооружение. Об этом рассказал представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Корабельную группировку они уже сюда не заводят. Они прекрасно понимают, что мы сможем их уничтожить. Соответственно они их держат подальше где-то там за берегами крымскими ближе к новороссийской базе. Поэтому продолжают работать так – ракеты, "шахеты" и авиация», - сказал Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, он надеется на новые образцы вооружения типа F-16, потому что защита неба - это то направление, которое требует перекрытия.

Что касается моря, то в основном враг применяет именно в боевых действиях только ракетоносители - морские платформы для запуска ракет типа "Калибр". Их загрузка происходит на военной базе Севастополь - главной военной базе россиян, потому что загрузка "Калибров" происходит только там.

«В море находятся обычно несколько кораблей. Сейчас их 3 и они заходят-выходят постоянно, но они не применяются в принципе в боевых действиях, потому что не имеют дальнобойного вооружения, а подойти к нашим берегам, как-то использовать свое штатное вооружение, пушки, например, они не могут. Поэтому в принципе в боевых действиях участие принимают только ракетоносители. Все остальные в основном прячется или в бухтах, или где-то за углом, где они считают себя более-менее в безопасности», замечает Дмитрий Плетенчук.

Напоминаем

Силы обороны в ночь на 26 сентября в небе над Украиной уничтожили 26 из 38 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.

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