россияне понимают, что Украина может уничтожить их корабли и поэтому атакуют дронами - спикер ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сейчас враг держит подальше свою корабельную группировку из-за угрозы уничтожения. Поэтому наибольшую опасность для Украины сейчас представляет авиация, БПЛА и ракетное вооружение. Об этом рассказал представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Корабельную группировку они уже сюда не заводят. Они прекрасно понимают, что мы сможем их уничтожить. Соответственно они их держат подальше где-то там за берегами крымскими ближе к новороссийской базе. Поэтому продолжают работать так – ракеты, "шахеты" и авиация», - сказал Дмитрий Плетенчук.
По словам спикера, он надеется на новые образцы вооружения типа F-16, потому что защита неба - это то направление, которое требует перекрытия.
Что касается моря, то в основном враг применяет именно в боевых действиях только ракетоносители - морские платформы для запуска ракет типа "Калибр". Их загрузка происходит на военной базе Севастополь - главной военной базе россиян, потому что загрузка "Калибров" происходит только там.
«В море находятся обычно несколько кораблей. Сейчас их 3 и они заходят-выходят постоянно, но они не применяются в принципе в боевых действиях, потому что не имеют дальнобойного вооружения, а подойти к нашим берегам, как-то использовать свое штатное вооружение, пушки, например, они не могут. Поэтому в принципе в боевых действиях участие принимают только ракетоносители. Все остальные в основном прячется или в бухтах, или где-то за углом, где они считают себя более-менее в безопасности», замечает Дмитрий Плетенчук.
Напоминаем
Силы обороны в ночь на 26 сентября в небе над Украиной уничтожили 26 из 38 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.