росіяни розуміють, що Україна може знищити їх кораблі і тому атакують дронами - речник ВМС

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«Корабельне угрупування вони вже сюди не заводять. Вони чудово розуміють, що ми зможемо їх знищити. Відповідно вони їх тримають подалі десь там за берегами кримськими ближче до новоросійської бази. Тому продовжують працювати так – ракети, "шахеди" і авіація», - сказав Дмитро Плетенчук.

За словами речника, він має надію на нові зразки озброєння типу F-16, бо захист неба - це той напрям який потребує перекриття.

Щодо моря, то здебільшого ворог застосовує саме в бойових діях лише ракетоносії - морські платформи для запуску ракет типу "Калібр". Їх завантаження відбувається на військовій базі Севастополь - головній військовій базі росіян, бо завантаження "Калібрів" відбувається лише там.

«В морі перебувають зазвичай кілька кораблів. Зараз їх 3 і вони заходять-виходять постійно, але вони не застосовуються впринципі в бойових діях, тому що не мають далекобійного озброєння, а підійти до наших берегів, якось використовувати своє штатне озброєння, гармати, наприклад, вони не можуть. Тому в принципі в бойових діях участь беруть лише ракетоносії. Вся решта здебільшого ховається або в бухтах, або десь за рогом, де вони важають себе більш-менш у безпеці», зауважує Дмитро Плетенчук.

Нагадуємо

Сили оборони у ніч на 26 вересня у небі над Україною знищили 26 із 38 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.