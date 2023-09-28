россияне обстреляли Херсон, известно о трех погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Известно о трех погибших женщинах. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
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«россияне обстреляли Херсон из артиллерии. На данный момент известно о трех погибших женщинах», - написал Ермак в Telegram.
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Количество раненых из-за обстрелов российских войск Антоновки Херсонской области в четверг утром возросло до трех.