Россияне обстреляли две ТЭС: одна из них прекратила производство электроэнергии - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В результате сегодняшнего массированного ракетного обстрела были атакованы две ТЭС. Было повреждено оборудование, одна из станций прекратила производство электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
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«Во время сегодняшнего массированного обстрела оккупанты атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, которые уже неоднократно подвергались вражеским ударам. К счастью, никто не пострадал. В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия. Это уже 26-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК», – сообщает ДТЭК.
Напомним
Во Львовской области враг попал по объектам критической инфраструктуры.