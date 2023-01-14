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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Россияне обстреляли две ТЭС: одна из них прекратила производство электроэнергии - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1569311 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В результате сегодняшнего массированного ракетного обстрела были атакованы две ТЭС. Было повреждено оборудование, одна из станций прекратила производство электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Россияне обстреляли две ТЭС: одна из них прекратила производство электроэнергии - ДТЭК

Цитата

«Во время сегодняшнего массированного обстрела оккупанты атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, которые уже неоднократно подвергались вражеским ударам. К счастью, никто не пострадал. В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия. Это уже 26-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК», – сообщает ДТЭК.

Напомним

Во Львовской области враг попал по объектам критической инфраструктуры.

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