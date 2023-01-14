Росіяни обстріляли дві ТЕС: одна з них припинила виробництво електроенергії - ДТЕК

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«Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки. Це вже 26-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК», – повідомляє ДТЕК.

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У Львівській області ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури.