Россияне направляют основные усилия на захват Северска и Бахмута – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения. Об этом информирует Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов, передает УНН.
Детали
В Генштабе рассказали о ситуации на других направлениях.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны противник обстрелял позиции наших войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Будивельного Сумской области.
На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.
Агрессор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Камышеваха, Новониколаевка и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.
Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и других. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.
Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигирье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имел – украинские воины заставили противника отойти.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времовка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Ольговское, Малые Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополь, Новоселка и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.
На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения. Наносил авиационных ударов в районе Потемкиного. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
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