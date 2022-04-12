россия снова ударила по Миргороду. Глава ОВА сообщил о двух "прилетах"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", - написал Лунин.
Напомним
9 апреля российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде на Полтавщине. Пострадали два человека.
Также в начале апреля сообщалось, что было три "прилеты" по инфраструктуре в Миргороде.