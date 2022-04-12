россия снова ударила по Миргороду. Глава ОВА сообщил о двух "прилетах"

Цитата

"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", - написал Лунин.

Напомним

9 апреля российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде на Полтавщине. Пострадали два человека.

Также в начале апреля сообщалось, что было три "прилеты" по инфраструктуре в Миргороде.