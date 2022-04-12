росія знову вдарила по Миргороду. Голова ОВА повідомив про два "прильоти"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - написав Лунін.
Нагадаємо
9 квітня російські окупанти вночі завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді на Полтавщині. Постраждали двоє людей.
Також на початку квітня повідомлялося, що було три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді.