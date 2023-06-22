россия меняет свою тактику в сфере влияния на украинскую IT-инфраструктуру - Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. С начала полномасштабной войны российские хакеры не оставляют попыток завладеть украинскими данными. Сейчас эти преступники придумали новую схему присвоения личных данных украинцев. Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов, передает УНН.
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"В начале полномасштабного вторжения мы фиксировали активность российских хакеров, направленную на операции воздействия и уничтожение критической IT-инфраструктуры. Сейчас мы видим, что акцент изменился в сторону шпионажа и кражи данных”, - сказал Кондрашов.
Также, он отметил, что россияне начали значительно активнее искать возможности для проведения так называемых кибератак, через цепочку поставок.
"Они осуществляют попытки проникновения непосредственно в системы, которые их интересуют, а это система поставщика услуг и система партнеров. И оттуда уже они пытаются получить доступ к информационно-коммуникационным системам непосредственно пользователей", - сообщил спикер.
Целью этих атак является кибершпионаж - получение доступа к чувствительным данным, которые, по мнению россиян, могут дать им какое-то преимущество на поле боя.
Также спикер подчеркнул, что большое количество кибератак осуществляется с использованием уязвимостей и посредством распространения вредоносного программного обеспечения.
"Все более опасным становится использование так называемого "пиратского", то есть нелицензионного программного обеспечения. Более того, такое программное обеспечение враг распространяет даже через украинские торрент-трекеры”, - отметил Кондрашов.
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