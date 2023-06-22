россия меняет свою тактику в сфере влияния на украинскую IT-инфраструктуру - Госспецсвязи

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"В начале полномасштабного вторжения мы фиксировали активность российских хакеров, направленную на операции воздействия и уничтожение критической IT-инфраструктуры. Сейчас мы видим, что акцент изменился в сторону шпионажа и кражи данных”, - сказал Кондрашов.

Также, он отметил, что россияне начали значительно активнее искать возможности для проведения так называемых кибератак, через цепочку поставок.

"Они осуществляют попытки проникновения непосредственно в системы, которые их интересуют, а это система поставщика услуг и система партнеров. И оттуда уже они пытаются получить доступ к информационно-коммуникационным системам непосредственно пользователей", - сообщил спикер.

Целью этих атак является кибершпионаж - получение доступа к чувствительным данным, которые, по мнению россиян, могут дать им какое-то преимущество на поле боя.

Также спикер подчеркнул, что большое количество кибератак осуществляется с использованием уязвимостей и посредством распространения вредоносного программного обеспечения.

"Все более опасным становится использование так называемого "пиратского", то есть нелицензионного программного обеспечения. Более того, такое программное обеспечение враг распространяет даже через украинские торрент-трекеры”, - отметил Кондрашов.

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