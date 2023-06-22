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росія змінює свою тактику у сфері впливу на українську IT-інфраструктуру - Держспецзв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. З початку повномасштабної війни російські хакери не полишають спроб заволодіти українськими даними. Наразі, ці злочинці вигадали нову схему привласнення особистих даних українців. Про це під час брифінгу повідомив речник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов, передає УНН.

росія змінює свою тактику у сфері впливу на українську IT-інфраструктуру - Держспецзв'язку

Цитата

"На початку повномасштабного вторгнення ми фіксували активність російських хакерів, спрямовану на операції впливу і знищення критичної IT-інфраструктури. Зараз ми бачимо, що акцент змінився в бік шпигунства і крадіжки даних”, - сказав Кондрашов.

Також, він зазначив, що росіяни почали значно активніше шукати можливості для проведення так званих кібератак, через ланцюжок постачання.

"Вони здійснюють спроби проникнення на безпосередньо в системи, які їх цікавлять, а це система постачальника послуг і система партнерів. І звідти вже вони намагаються отримати доступ до інформаційно-комунікаційних систем безпосередньо користувачів", - повідомив речник.

Метою цих атак є кібершпигунство - отримання доступу до чутливих даних, які, на думку росіян, можуть дати їм якусь перевагу на полі бою.

Також речник наголосив, що велика кількість кібератак здійснюється з використанням вразливостей і за допомогою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

"Все більше небезпечним стає використання так званого "Піратського", тобто неліцензійного програмного забезпечення. Більше того, таке програмне забезпечення ворог поширює навіть через українські торрент-трекери”, - наголосив Кондрашов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шахраї використовують платіжні електронні листи для кібератак: що треба знати

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