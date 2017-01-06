Россия заявила о начале сокращения своих войск в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Согласно решению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал В.Герасимов.
По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов".
В.Герасимов сообщил, что авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" начнет готовиться к переходу из Средиземного моря в Североморск в пятницу, 6 января.