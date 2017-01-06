Росія заявила про початок скорочення своїх військ у Сирії

“Відповідно до рішення Верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії”, — сказав В.Герасимов.

За його словами, першими зону конфлікту залишать кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з російським авіаносцем “Адмірал Кузнєцов”.

В.Герасимов повідомив, що авіаносна група на чолі з “Адміралом Кузнєцовим” почне готуватися до переходу з Середземного моря в Сєвєроморськ у п’ятницю, 6 січня.