Росія заявила про початок скорочення своїх військ у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Міноборони РФ приступило до скорочення угруповання військ в Сирії, першою зону конфлікту покине авіаносна група ВМФ РФ на чолі з авіаносцем “Адмірал Кузнєцов”. Про це повідомив начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Відповідно до рішення Верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії”, — сказав В.Герасимов.
За його словами, першими зону конфлікту залишать кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з російським авіаносцем “Адмірал Кузнєцов”.
В.Герасимов повідомив, що авіаносна група на чолі з “Адміралом Кузнєцовим” почне готуватися до переходу з Середземного моря в Сєвєроморськ у п’ятницю, 6 січня.