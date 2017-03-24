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Россия завершила масштабные военные учения в Крыму

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Крыму завершились учения воздушно-десантных войск, в которых приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих и 600 единиц техники, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Основные цели командно-штабных учений выполнены", - сообщил российский полковник Андрей Сердюков.

Отмечается, что во время учений десантники в составе группировки войск быстрого реагирования при взаимодействии с силами Черноморского флота и воздушно-космических сил России отработали ряд тактических задач. Это, в частности, десантирование воздушного, тактического и морского десантов, этапы боевой стрельбы с применением бомбардировочной, штурмовой, армейской авиации.

По данным Минобороны, все участники учений показали "хороший уровень слаженности". В учениях, которые проходили с 20 марта, было задействовано более 2,5 тысячи человек, 600 единиц техники, большой десантный корабль ЧФ "Цезарь Кунников", более 45 самолетов и вертолетов.

Как сообщал УНН, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что любые учения, которые происходят на территории аннексированного Крыма, являются незаконными.

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