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Росія завершила масштабні військові навчання в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Криму завершилися навчання повітрянодесантних військ, у яких взяли участь 2,5 тисячі військових і 600 одиниць техніки, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Основні цілі командно-штабного навчання виконані", - повідомив російський полковник Андрій Сердюков.

Зазначається, що під час навчань десантники в складі угруповання військ швидкого реагування при взаємодії з силами Чорноморського флоту і повітряно-космічних сил Росії відпрацювали низку тактичних завдань. Це, зокрема, десантування повітряного, тактичного і морського десантів, етапи бойової стрільби із застосуванням бомбардувальної, штурмової, армійської авіації.

За даними Міноборони, всі учасники навчань показали "хороший рівень злагодженості". У навчаннях, які проходили з 20 березня, було задіяно понад 2,5 тисячі осіб, 600 одиниць техніки, великий десантний корабель ЧФ "Цезар Кунников", більше 45 літаків і вертольотів.

Як повідомляв УНН, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що будь-які навчання, які відбуваються на території анексованого Криму, є незаконними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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