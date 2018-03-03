Россия показала, что она является ненадежным поставщиком газа - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российская Федерация своими действиями еще раз показала, что она является ненадежным поставщиком газа. Об этом во время ознакомления с имеющимся уровнем обеспечения украинцев газом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Еще одно свидетельство России, как ненадежного поставщика - зачем строить "Турецкий поток", "Северный поток-2", когда в любое время, без какого-либо предупреждения можно перекрывать поставки газа всему ЕС с целью обеспечения политического давления. Эти инструменты больше не работают", - резюмировал П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил об увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.
В Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.