Росія засвідчила, що вона є ненадійним постачальником газу - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російська Федерація своїми діями ще раз засвідчила, що вона є ненадійним постачальником газу. Про це під час ознайомлення із наявним рівнем забезпечення українців газом заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Ще одне свідчення Росії, як ненадійного постачальника – навіщо будувати "Турецький потік", "Північний потік-2", коли в будь-який час, без будь-якого попередження можна перекривати постачання газу всьому ЄС з метою забезпечення політичного тиску. Ці інструменти більше не працюють", - резюмував П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив про збільшення поставок газу з ЄС і зазначив, що критична ситуація вже позаду.
У Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.