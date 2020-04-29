Россия вышла на восьмое место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Россия вышла на 8 место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай. По состоянию на 4:32 среды в России выявлено 93558 случаев SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Умерли от коронавируса в России 867 человек, выздоровели 8456.
Всего в мире 3 115 977 инфицированных.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 012 517), Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (169 053), Великобритания (162 350), Германия (159 912), Турция (114 653), Россия (93 558), Иран (92 584 ) и Китай (83 940).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 58 355 человек, в Италии - 27 359 человек, Испании - 23822 и во Франции - 23694. В Китае в целом - 4637.
Напомним, в мире от коронавируса выздоровели уже более 900 000 человек.