Россия вышла на восьмое место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Россия вышла на 8 место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай. По состоянию на 4:32 среды в России выявлено 93558 случаев SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).