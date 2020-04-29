Россия вышла на восьмое место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 5038 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 11186 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 50765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 92965 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104082 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129977 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129999 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174390 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122097 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Россия вышла на восьмое место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай

Россия вышла на восьмое место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай

Киев  •  УНН

 • 20074 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Россия вышла на 8 место в мире по распространению коронавируса, опередив Иран и Китай. По состоянию на 4:32 среды в России выявлено 93558 случаев SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Умерли от коронавируса в России 867 человек, выздоровели 8456.

Всего в мире 3 115 977 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 012 517), Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (169 053), Великобритания (162 350), Германия (159 912), Турция (114 653), Россия (93 558), Иран (92 584 ) и Китай (83 940).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 58 355 человек, в Италии - 27 359 человек, Испании - 23822 и во Франции - 23694. В Китае в целом - 4637.

Напомним, в мире от коронавируса выздоровели уже более 900 000 человек.

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