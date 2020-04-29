Росія вийшла на восьме місце у світі за поширенням коронавірусу, випередивши Іран і Китай

Померли від коронавірусу у Росії 867 осіб, одужали 8456.

Всього у світі 3 115 977 інфікованих.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1012517), Іспанія (232128), Італія (201505), Франція (169053), Велика Британія (162350), Німеччина (159912), Туреччина (114653), Росія (93558), Іран (92584) і Китай (83940).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 58355 осіб, Італії – 27359 осіб, Іспанії – 23822 і в Франції – 23694. У Китаї загалом – 4637.

Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали уже більше 900 тисяч людей.