Росія вийшла на восьме місце у світі за поширенням коронавірусу, випередивши Іран і Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Росія вийшла на 8 місце у світі за поширенням коронавірусу, випередивши Іран і Китай. Станом на 4:32 середи у Росії виявлено 93558 випадків SARS-CoV-2. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Померли від коронавірусу у Росії 867 осіб, одужали 8456.
Всього у світі 3 115 977 інфікованих.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1012517), Іспанія (232128), Італія (201505), Франція (169053), Велика Британія (162350), Німеччина (159912), Туреччина (114653), Росія (93558), Іран (92584) і Китай (83940).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 58355 осіб, Італії – 27359 осіб, Іспанії – 23822 і в Франції – 23694. У Китаї загалом – 4637.
Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали уже більше 900 тисяч людей.