Россия может использовать убийство Д.Вороненкова как составляющую информационной войны – А.Матиос

"Как расценивать нарушения уголовного производства (по делу об убийстве Д.Вороненкова, - ред.)? Как еще одну информационную войну. Новость, которая избирательно той или иной степенью всегда выбрасывается нашими соседями исключительно с одной целью - показать большое сочувствие якобы за судьбу своих граждан. Хотя от такой участи, наверное, гражданство другой страны не берут", - отметил он.

При этом А.Матиос не исключил предоставление информации российской стороне при условии, если они выполнят международно-правовые поручения по делу В.Януковича.

"Украина признает международные соглашения, выполняет международно-правовые поручения. В этом случае, я думаю, мы сможем предоставить информацию, кто расследует дело. Но вместо этого, хотелось бы, чтобы те же международные полномочия, международно-правовые соглашения выполняла и Россия в том производстве, в котором свидетелем был убитый Д.Вороненков. Имеется в виду - в отношении бывшего президента Украины В.Януковича ", - сказал А.Матиос.

Напомним, в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова, который проживал в Украине и имел украинское гражданство.

В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене

Как сообщал УНН, по данным российских СМИ, правоохранительных органов РФ открыто производство по факту убийства Д.Вороненкова.