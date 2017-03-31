Россия может использовать убийство Д.Вороненкова как составляющую информационной войны – А.Матиос

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66084 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108297 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166124 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121879 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119821 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114229 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105369 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157274 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия может использовать убийство Д.Вороненкова как составляющую информационной войны – А.Матиос

Россия может использовать убийство Д.Вороненкова как составляющую информационной войны – А.Матиос

Киев  •  УНН

 • 8215 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Открытие уголовного производства по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова российскими правоохранительными органами следует расценивать как составную информационной войны против Украины. Об этом Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Как расценивать нарушения уголовного производства (по делу об убийстве Д.Вороненкова, - ред.)? Как еще одну информационную войну. Новость, которая избирательно той или иной степенью всегда выбрасывается нашими соседями исключительно с одной целью - показать большое сочувствие якобы за судьбу своих граждан. Хотя от такой участи, наверное, гражданство другой страны не берут", - отметил он.

При этом А.Матиос не исключил предоставление информации российской стороне при условии, если они выполнят международно-правовые поручения по делу В.Януковича.

"Украина признает международные соглашения, выполняет международно-правовые поручения. В этом случае, я думаю, мы сможем предоставить информацию, кто расследует дело. Но вместо этого, хотелось бы, чтобы те же международные полномочия, международно-правовые соглашения выполняла и Россия в том производстве, в котором свидетелем был убитый Д.Вороненков. Имеется в виду - в отношении бывшего президента Украины В.Януковича ", - сказал А.Матиос.

Напомним, в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова, который проживал в Украине и имел украинское гражданство.

В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене

Как сообщал УНН, по данным российских СМИ, правоохранительных органов РФ открыто производство по факту убийства Д.Вороненкова.

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