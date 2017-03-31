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Росія може використати вбивство Д.Вороненкова як складову інформаційної війни – А.Матіос

Росія може використати вбивство Д.Вороненкова як складову інформаційної війни – А.Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Відкриття кримінального провадження за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова російськими правоохоронними органами слід розцінювати як складову інформаційної війни проти України. Про це Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.

“Як розцінювати порушення кримінального провадження (у справі про вбивство Д.Вороненкова, — ред.)? Як ще одну інформаційну війну. Новина, яка вибірково тією чи іншою мірою викидається завжди нашими сусідами виключно з однією метою — показати велике переймання нібито за долю своїх громадян. Хоча від такої долі, напевно, громадянство іншої країни не беруть”, — зазначив він.

При цьому А.Матіос не виключив надання інформації російській стороні за умови, якщо вони виконають міжнародно-правові доручення у справі В.Януковича.

“Україна визнає міжнародні угоди, виконує міжнародно-правові доручення. У цьому випадку, я думаю, ми зможемо надати якусь інформацію, хто розслідує справу. Але замість цього, хотілося б, щоб ті самі міжнародні повноваження, міжнародно-правові угоди виконувала і Росія в тому провадженні, у якому свідком був убитий Д.Вороненков. Мається на увазі — щодо колишнього президента України В.Януковича”, — сказав А.Матіос.

Нагадаємо, у Києві застрелили колишнього депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова, який проживав в Україні та мав українське громадянство.

В січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді

Як повідомляв УНН, за даними російських ЗМІ, правоохоронцями РФ відкрито провадження за фактом вбивства Д.Вороненкова.

Українські Національні Новини

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