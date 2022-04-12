россия убивает мирных: в Донецкой ОВА сообщили о новых жертвах

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"12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик. Также удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Марьинке", - сообщил Кириленко.

Детали

Кроме того, по его словам, сегодня в Бахмуте умер один человек, получивший ранения на Луганщине.

Количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно, добавил глава ОВА.

Ранее

Как писал УНН, за предварительным данным, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек.