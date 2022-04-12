россия убивает мирных: в Донецкой ОВА сообщили о новых жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во вторник, 12 апреля, в результате российских обстрелов в Донецкой области ранения получили двое мирных жителей, в том числе один ребенок. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале, пишет УНН.
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"12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик. Также удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Марьинке", - сообщил Кириленко.
Детали
Кроме того, по его словам, сегодня в Бахмуте умер один человек, получивший ранения на Луганщине.
Количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно, добавил глава ОВА.
Ранее
Как писал УНН, за предварительным данным, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек.