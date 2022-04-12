росія вбиває мирних: у Донецькій ОВА повідомили про нові жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У вівторок, 12 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення отримали двоє мирних жителів, зокрема одна дитина. Про це повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram-каналі, пише УНН.
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"12 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено ще 2 людей, у тому числі 12-річного хлопчика. Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Мар’їнці", - повідомив Кириленко.
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Крім того, з його слів, сьогодні в Бахмуті померла одна людина, яка одержала поранення на Луганщині.
Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо, додав очільник ОВА.
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Як писав УНН, за попередніми даними, в Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч осіб.