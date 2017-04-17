Россия в "нормандском формате" призовет Киев к выполнению "Минска" - Д.Песков

"Пока ни о каких новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере они не готовятся, и единственной инициативой здесь может быть - это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению минских договоренностей", - сказал он.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что в ближайшее время состоится встреча в "нормандском формате".