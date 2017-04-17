Россия в "нормандском формате" призовет Киев к выполнению "Минска" - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва остается привержена позиции о том, что выполнение минских договоренностей не имеет альтернатив в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, с какими новыми инициативами российская сторона может выступить во время возможного контакта лидеров в "нормандском формате", передает УНН со ссылкой на "Газету.Ru".
"Пока ни о каких новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере они не готовятся, и единственной инициативой здесь может быть - это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению минских договоренностей", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле прокомментировали встречу помощников лидеров стран "нормандской четверки"
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что в ближайшее время состоится встреча в "нормандском формате".