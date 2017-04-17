Росія в “нормандському форматі” закличе Київ до виконання “Мінська” - Д.Пєсков

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва залишається прихильна позиції про те, що виконання мінських домовленостей не має альтернатив у врегулюванні конфлікту на сході України. Про це він повідомив, відповідаючи на питання, з якими новими ініціативами російська сторона може виступити під час можливого контакту лідерів в “нормандському форматі”, передає УНН із посиланням на “Газету.Ru”.

“Поки ні про які нові ініціативи нам невідомо, принаймні вони не готуються, і єдиною ініціативою тут може бути — це ще раз закликати українську сторону до виконання мінських домовленостей”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі прокоментували зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки"

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що найближчим часом відбудеться зустріч в “нормандському форматі”.

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