Россия оплатит последний долг СССР до 5 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российская Федерация и Босния и Герцеговина подписали межправительственное соглашение об урегулировании обязательств бывшего Советского Союза перед бывшей Югославией на сумму 125,2 млн долларов единовременным платежом в течение 45 календарных дней. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, указанном в меморандуме. В результате перерасчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 млн долларов и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления в силу соглашения”, — заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.
По его словам, Босния и Герцеговина оставалась единственной страной среди кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.
Обязательства перед другими республиками бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией), признанные Российской Федерацией в многостороннем меморандуме от 17 сентября 2003 года, были полностью выполнены в 2011-2016 годах.
Напомним, что в соответствии с Договором о правопреемстве относительно внешнего государственного долга и активов Союза ССР, доля России составляет 61,34%.
Как сообщал УНН, ранее в РФ планировали до лета погасить все внешние долги СССР.