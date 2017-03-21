Россия оплатит последний долг СССР до 5 мая

“Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, указанном в меморандуме. В результате перерасчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 млн долларов и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления в силу соглашения”, — заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

По его словам, Босния и Герцеговина оставалась единственной страной среди кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.

Обязательства перед другими республиками бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией), признанные Российской Федерацией в многостороннем меморандуме от 17 сентября 2003 года, были полностью выполнены в 2011-2016 годах.

Напомним, что в соответствии с Договором о правопреемстве относительно внешнего государственного долга и активов Союза ССР, доля России составляет 61,34%.

Как сообщал УНН, ранее в РФ планировали до лета погасить все внешние долги СССР.