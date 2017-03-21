Росія сплатить останній борг СРСР до 5 травня

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Російська Федерація та Боснія і Герцеговина підписали міжурядову угоду про врегулювання зобов'язань колишнього Радянського Союзу перед колишньою Югославією на суму 125,2 млн доларів одноразовим платежем впродовж 45 календарних днів. Про це передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Угодою, яке ми сьогодні підписали, передбачений перерахунок клірингової заборгованості в долари США за курсом, зазначеним у меморандумі. Внаслідок перерахунку сума зобов’язань Російської Федерації перед Боснією і Герцеговиною становить 125,2 млн доларів і підлягає погашенню одноразовим грошовим платежем протягом 45 календарних днів з дати набуття чинності угодою”, — заявив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак.

За його словами, Боснія і Герцеговина залишалася єдиною країною серед кредиторів колишнього СРСР, заборгованість перед якою залишалася непогашеною.

Зобов’язання перед іншими республіками колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія (Хорватією, Сербією, Чорногорією, Словенією та Македонією), визнані Російською Федерацією в багатосторонньому меморандумі від 17 вересня 2003 року, були повністю виконані у 2011-2016 роках.

Нагадаємо, що відповідно до Договору про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР, частка Росії становить 61,34%.

Як повідомляв УНН, раніше у РФ планували до літа погасити всі зовнішні борги СРСР.

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