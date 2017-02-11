Россия рассматривает возможность выдать США Э.Сноудена - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Российские власти рассматривают возможность выдать США бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который может быть хорошим подарком президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке, передает УНН.
По словам источника, подобные разговоры среди представителей российской власти возникли после инаугурации Д.Трампа.
"Для России это будет беспроигрышный вариант. Они уже получили от Сноудена все, что им было нужно с точки зрения информации ", - сказал телеканалу бывший заместитель советника по национальной безопасности Хуан Сарате.
Адвокат экс-сотрудника АНБ Бен Визнер сказал, что команда Э.Сноудена не получала соответствующих "сигналов" и не "никаких новых причин для беспокойства". Сам Э.Сноуден в микроблоге в Twitter написал, что рассматривает информацию NBC как "неоспоримое свидетельство" того, что он не сотрудничал с российской разведкой.