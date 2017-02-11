Россия рассматривает возможность выдать США Э.Сноудена - СМИ

По словам источника, подобные разговоры среди представителей российской власти возникли после инаугурации Д.Трампа.

"Для России это будет беспроигрышный вариант. Они уже получили от Сноудена все, что им было нужно с точки зрения информации ", - сказал телеканалу бывший заместитель советника по национальной безопасности Хуан Сарате.

Адвокат экс-сотрудника АНБ Бен Визнер сказал, что команда Э.Сноудена не получала соответствующих "сигналов" и не "никаких новых причин для беспокойства". Сам Э.Сноуден в микроблоге в Twitter написал, что рассматривает информацию NBC как "неоспоримое свидетельство" того, что он не сотрудничал с российской разведкой.