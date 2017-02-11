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Росія розглядає можливість видати США Е.Сноудена - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11697 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Російська влада розглядає можливість видати США колишнього співробітника АНБ Едварда Сноудена, що може бути гарним подарунком президенту Дональду Трампу. Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на джерела в розвідці, передає УНН.

Росія розглядає можливість видати США Е.Сноудена - ЗМІ

За словами джерела, подібні розмови серед представників російської влади виникли після інавгурації Д.Трампа.

“Для Росії це буде безпрограшний варіант. Вони вже отримали від Сноудена все, що їм було потрібно з точки зору інформації”, — сказав телеканалу колишній заступник радника з національної безпеки Хуан Сарате.

Адвокат екс-співробітника АНБ Бен Візнер сказав, що команда Е.Сноудена не отримувала відповідних “сигналів” і не має “жодних нових причин для занепокоєння”. Сам Е.Сноуден в мікроблозі в Twitter написав, що розглядає інформацію NBC як “незаперечне свідчення” того, що він не співпрацював з російською розвідкою.

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