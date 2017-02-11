Росія розглядає можливість видати США Е.Сноудена - ЗМІ

За словами джерела, подібні розмови серед представників російської влади виникли після інавгурації Д.Трампа.

“Для Росії це буде безпрограшний варіант. Вони вже отримали від Сноудена все, що їм було потрібно з точки зору інформації”, — сказав телеканалу колишній заступник радника з національної безпеки Хуан Сарате.

Адвокат екс-співробітника АНБ Бен Візнер сказав, що команда Е.Сноудена не отримувала відповідних “сигналів” і не має “жодних нових причин для занепокоєння”. Сам Е.Сноуден в мікроблозі в Twitter написав, що розглядає інформацію NBC як “незаперечне свідчення” того, що він не співпрацював з російською розвідкою.