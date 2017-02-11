Росія розглядає можливість видати США Е.Сноудена - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Російська влада розглядає можливість видати США колишнього співробітника АНБ Едварда Сноудена, що може бути гарним подарунком президенту Дональду Трампу. Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на джерела в розвідці, передає УНН.
За словами джерела, подібні розмови серед представників російської влади виникли після інавгурації Д.Трампа.
“Для Росії це буде безпрограшний варіант. Вони вже отримали від Сноудена все, що їм було потрібно з точки зору інформації”, — сказав телеканалу колишній заступник радника з національної безпеки Хуан Сарате.
Адвокат екс-співробітника АНБ Бен Візнер сказав, що команда Е.Сноудена не отримувала відповідних “сигналів” і не має “жодних нових причин для занепокоєння”. Сам Е.Сноуден в мікроблозі в Twitter написав, що розглядає інформацію NBC як “незаперечне свідчення” того, що він не співпрацював з російською розвідкою.