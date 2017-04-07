Россия приостановила действие меморандума с США по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о приостановлении действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - говорится в сообщении.
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МИД РФ также призвал Совет безопасности Организации объединенных наций провести чрезвычайное заседание для обсуждения ситуации.
Отметим, меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации был подписан Россией и США в октябре 2015 года.
Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотных летательных аппаратов в сирийском воздушном пространстве. В частности, в нем содержатся правила и ограничения, призванные предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США, действующей в Сирии.