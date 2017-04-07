Росія призупинила дію меморандуму з США щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Російської федерації заявило про призупинення дії меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій у Сирії внаслідок ракетного удару США по сирійській авіабазі, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
"Російська сторона призупиняє дію Меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії, укладеного з США", - йдеться в повідомленні.
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МЗС РФ також закликав Раду безпеки Організації об'єднаних націй провести надзвичайне засідання для обговорення ситуації.
Відзначимо, меморандум про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації був підписаний Росією і США у жовтні 2015 року.
Документ регламентує дії всіх літаків і безпілотних літальних апаратів в сирійському повітряному просторі. Зокрема, в ньому містяться правила і обмеження, покликані запобігти виникненню інцидентів між авіацією Росії і США, що діє в Сирії.