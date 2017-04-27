Россия поставит Индии 200 вертолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Россия поставит Индии 200 вертолетов Ка-226, 160 машин будут изготавливаться по лицензии в Индии. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В четверг вечером В.Путин принял С.Чемезова в Кремле.
"Также было подписано (в 2016 году) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией. Мы должны поставить туда 200 вертолетов, 40 готовы", - сказал С.Чемезов.
В свою очередь В.Путин поинтересовался стоимостью контракта.
"Более миллиарда (долларов). Сорок машин будет готово, мы поставим. И 160 будет изготавливаться по лицензии на территории Индии", - отметил глава "Ростех".