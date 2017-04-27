Росія поставить Індії 200 вертольотів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Росія поставить Індії 200 вертольотів Ка-226, 160 машин будуть виготовлятися за ліцензією в Індії. Про це повідомив глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
У четвер ввечері В.Путін прийняв С.Чемезова у Кремлі.
"Також було підписано (в 2016 році) контракт на створення спільного виробництва вертольотів Ка-226 з Індією. Ми повинні поставити туди 200 вертольотів, 40 готові", - сказав С.Чемезов.
У свою чергу В.Путін поцікавився вартістю контракту.
"Понад мільярд (доларів). Сорок машин буде готово, ми поставимо. І 160 буде виготовлятися за ліцензією на території Індії", - зазначив глава "РОСТЕХ".
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