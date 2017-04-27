Росія поставить Індії 200 вертольотів

У четвер ввечері В.Путін прийняв С.Чемезова у Кремлі.

"Також було підписано (в 2016 році) контракт на створення спільного виробництва вертольотів Ка-226 з Індією. Ми повинні поставити туди 200 вертольотів, 40 готові", - сказав С.Чемезов.

У свою чергу В.Путін поцікавився вартістю контракту.

"Понад мільярд (доларів). Сорок машин буде готово, ми поставимо. І 160 буде виготовлятися за ліцензією на території Індії", - зазначив глава "РОСТЕХ".

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