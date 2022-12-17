россия перестала запускать иранские дроны из Крыма: британская разведка объяснила, почему

Детали

В МО Британии указывают, что в последние дни в российской кампании дальних ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины наблюдается оживление. "Волны ударов в основном состояли из воздушных и морских запусков крылатых ракет, но почти наверняка также включали предоставленные Ираном беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные из Краснодарского края россии. Ранее эти БПЛА в основном запускали с мест в оккупированном Крыму", - указали в ведомстве.

Цитата

"Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством россии относительно уязвимости Крыма, но это также удобно для пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в россию, в Астрахань", - сообщили в британской разведке.

Дополнение

По данным ВС ВСУ, российские войска во время массированной атаки на Украину 16 декабря применили фактически все имеющееся вооружение, кроме дронов-камикадзе типа "Shahed".